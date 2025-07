Sky Sport Basket acquisisce diritti pay Serie A LBA per le prossime 3 stagioni anche streaming NOW

Sky annuncia l’acquisizione dei diritti pay per le stagioni 20252026, 20262027 e 20272028 del campionato italiano di Serie A di basket - LBA. Nella Casa dello Sport un’altra grande novitĂ per il nuovo canale Sky Sport Basket,che riunisce il basket italiano, europeo e statunitense. La Serie A - LBA sarĂ infatti un altro importante pilastro dell’offerta di Sky. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Sport Basket acquisisce diritti pay Serie A LBA per le prossime 3 stagioni (anche streaming NOW)

Il meglio della Serie A di basket su Sky! Acquisiti i diritti per il triennio 2025-2028 - Per le prossime tre stagioni, su Sky e NOW in diretta 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; due partite per giornata dei quarti di finale dei ... Scrive sport.sky.it

