Innocence | anticipazioni del 19 e 20 luglio su Canale 5

La nuova dizi turca Innocence continua a conquistare il pubblico italiano con la sua intensa trama fatta di amori proibiti, tradimenti e colpi di scena. In onda su Canale 5 sabato 19 e domenica 20 luglio alle ore 14:30, la serie si prepara a regalare due episodi imperdibili che segneranno una svolta decisiva per i protagonisti. Ecco tutto quello che accadrĂ . Sabato 19 luglio: un compleanno che si trasforma in incubo. Ela è devastata dopo aver scoperto che Timur, compagno di sua madre Bahar, l’ha tradita con un’altra donna. Per proteggere la madre e non ferirla ulteriormente, Ela le mente, facendole credere di aver chiuso per sempre con Ilker, l’uomo che l’ha fatta soffrire. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it