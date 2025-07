Arezzo | teneva due cani in gabbia tra escrementi e senza cibo Condannato

Si è concluso con una condanna il procedimento penale a carico di uomo di origini rumene, accusato di aver detenuto due cani, un pitbull maschio e una husky femmina, in condizioni inaccettabili L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: teneva due cani in gabbia tra escrementi e senza cibo. Condannato

