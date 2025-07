bimbo scomparso a ventimiglia testimone indagato per omissione di soccorso

Il testimone che aveva visto Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia e ritrovato dopo 36 ore di ricerche ieri mattina, è indagato dalla procura di Imperia per omissione di soccorso. L’uomo aveva avvistato il piccolo in un suo terreno, nel giardino di casa in via Torrazza. Lo aveva accompagnato fino a un incrocio e poi lo aveva lasciato, senza assicurarsi che ritrovasse i genitori né di informare le forze dell’ordine che avevano già avviato le ricerche. Per questo era già stato sentito dai carabinieri sabato pomeriggio per ricostruire la dinamica dell’accaduto, i militari avevano anche effettuato un sopralluogo domestico in cerca di tracce e sequestrato il veicolo per analisi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

