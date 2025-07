Tempo di lettura: 3 minuti Per il secondo anno consecutivo, una giovane laureata in Scienze Statistiche e Attuariali presso l’Università degli Studi del Sannio si è aggiudicata il Premio “Salvatore Satta”, riconoscimento istituito dal Patronato Acli per onorare la sua memoria e volto a promuovere lo studio e la ricerca delle nuove generazioni sui temi della previdenza e assistenza sociale. Il Patronato mette in palio ogni anno un compenso di 5.000 euro per la miglior tesi di laurea destinato a laureati magistrali che abbiano conseguito il titolo discutendo un elaborato sulle tematiche indicate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scienze Statistiche e Attuariali, Unisannio fa il bis al ‘Satta’: a Jamila succede Carmen