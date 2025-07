Le recenti foto scattate a Maiorca, pubblicate dal tabloid americano PageSix, ritraggono Jennifer Aniston in compagnia di Jim Curtis,  mental coach e ipnotista, durante una gita in yacht. Le immagini, che hanno fatto il giro del web, mostrano momenti di intimitĂ tra i due: carezze, abbracci e, secondo il Daily Mail,  persino un bacio. Ma  chi è Jim Curtis, e cosa c’è di vero in queste voci di una nuova relazione? GiĂ a giugno, i due erano stati avvistati durante una cena romantica al Big Sur Luxury Hotel di Ventana, in California, come riportato da PageSix. Le foto dello yacht, che immortalano Curtis mentre massaggia le spalle di Aniston o le accarezza i capelli, hanno alimentato ulteriormente le speculazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jennifer Aniston di nuovo innamorata? Ecco chi è l’uomo misterioso Jim Curtis