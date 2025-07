Lunghe code sulla tangenziale di Catania in direzione San Gregorio

Si circola ancora a rilento sulla tangenziale di Catania, in direzione Messina. Da questa mattina si registrano pesanti rallentamenti, con una coda che ha superato i sette chilometri a partire dallo svincolo di San Giorgio. All’origine dell'ingorgo ci sarebbero i lavori di rifacimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Tamponamento tra due auto sulla tangenziale Ovest di Catania, lunghe code - Intorno alle 16 e 30 di questo pomeriggio è avvenuto un tamponamento tra due auto, un furgoncino Fiat Doblà ed una Fiat Stilo, lungo la tangenziale Ovest di Catania.

Chiuso per lavori un tratto della tangenziale Ovest di Catania - Da lunedì 26 a venerdì 30 maggio, nella fascia oraria dalle 9 alle 18, verrà chiusa al traffico la rampa di ingresso Zia Lisa-Messina posta al km 15 della Tangenziale Ovest di Catania, in prossimità dello svincolo con l’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

CONTROLLO STRADALE A CATANIA: DENUNCE E SEQUESTRI CONTRO LAVAVETRI E PARCHEGGIATORI ABUSIVI Un'intensa operazione di prevenzione e contrasto ai fenomeni del lavaggio molesto dei vetri e dei parcheggiatori abusivi è stata condotta

Catania, giornata di passione sulla A18 e in Tangenziale per lavori nella corsia Telepass. Chilometri di code - Dalla mattinata di oggi sono in corso lavori di manutenzione ordinaria della careggiata “Telepass” nei pressi del casello ... lasicilia.it scrive

Caos traffico alla tangenziale di Catania, code di sette chilometri - I lavori per asfaltare alcune centinaia di metri di una corsia, in direzione Messina, riservata agli utenti TelePass, un mezzo pesante in avaria, il rogo che ha interessato un furgone, subito dopo i c ... Da meridionews.it