Beukema e Ndoye cosa ha detto oggi Fenucci sul calciomercato del Bologna

Bologna, 14 luglio 2025 – Per un Beukema che va, un Ndoye che resta, a meno di offerte irrinunciabili che però una cifra quantificabile. A margine della presentazione di Ciro Immobile, l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha fatto il punto sul calciomercato partendo proprio dalla cessione del difensore olandese ormai ai dettagli: "La trattativa è stata lunga e complessa come accade sempre quando ci sono giocatori che manifestano la volontĂ di andare. Come tutte le societĂ si è obbligati a fare delle cessioni, il calcio italiano lo fa come sistema. Tutti i club vendono, alla fine si decide di trasferire quei calciatori che anche in termini di motivazioni non hanno intenzione di rimanere.

