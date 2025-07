Caldo a Firenze | dopo la tregua torna l’afa Bollino giallo domani e mercoledì 16

Torna a farsi sentire sull'Italia l'Anticlone africano dopo la tregua dal grande caldo. Nel bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute rispuntano i bollini gialli (livello di rischio 1, di pre-allerta) e arancione (rischio 2, con pericoli per la salute dei più fragili) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Caldo a Firenze: dopo la tregua torna l’afa. Bollino giallo domani e mercoledì 16

Meteo in Toscana, ponte 2 giugno: caldo e afa con l’anticiclone africano. 32 gradi a Firenze - Il caldo e l'afa la faranno da padroni anche in Toscana nei prossimi giorni con un sensibile aumento delle temperature previsto fra il 5 e il 6 giugno 2025.

Meteo in Toscana: arriva il caldo africano, mercoledì 11 previsti 35 gradi a Firenze - Il caldo africano sta per fare capolino su tutta l'Italia a partire da domani, 9 giugno 2025. La prima ondata di afa e temperature bollenti del 2025, con la colonnina che si attesterà sui 37 gradi e oltre, colpirà infatti il nostro Paese, dal nord al sud, L'articolo Meteo in Toscana: arriva il caldo africano, mercoledì 11 previsti 35 gradi a Firenze proviene da Firenze Post.

Settimana di caldo estremo in Italia: temperature record a Milano, Roma e Firenze - Si apre una settimana di gran caldo, con temperature di 8-10 gradi in più della media anche al centronord.

Al Nord, l’ondata di caldo dovrebbe attenuarsi a partire da sabato 5, mentre in buona parte del Centro ad inizio prossima settimana. Ancora afa e temperature che sfiorano i 40° al Sud e Isole. Vai su X

