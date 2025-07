Torre Pacheco 68enne pestato dal gruppo di maghrebini | esplode la guerriglia in strada

Negli ultimi tre giorni, la cittĂ spagnola di Torre Pacheco è stata teatro di gravi episodi di violenza che hanno scosso l’opinione pubblica. Una vera e propria rivolta. Al centro della questione, un brutale pestaggio ai danni di un uomo di 68 anni, Domingo, che è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di giovani di origine marocchina. Secondo quanto riportato da Open, gli aggressori avrebbero persino diffuso online il video dell'attacco, facendo temere alla polizia che possa trattarsi di una nuova “tendenza virale”. L’episodio ha fatto esplodere la rabbia della popolazione locale nei confronti delle politiche migratorie del governo guidato dal premier socialdemocratico Pedro Sánchez. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Torre Pacheco, 68enne pestato dal gruppo di maghrebini: esplode la guerriglia in strada

In questa notizia si parla di: torre - pacheco - gruppo - 68enne

Spagna, le proteste di massa e la caccia al migrante a Torre-Pacheco dopo l’aggressione a un 67enne – I video - Proteste di massa sono scoppiate nella città di Torre-Pacheco (Murcia) in seguito a un’aggressione ai danni di un 67enne spagnolo.

Anziano pestato dai marocchini in Spagna: tre giorni di scontri tra migranti, cittadini e polizia a Torre Pacheco (video) - Una spirale di violenza ha travolto la cittĂ di Torre Pacheco in Spagna negli ultimi tre giorni, dove i migranti hanno massacrato in branco un anziano.

Dopo il pestaggio di un 68enne a #TorrePacheco, la cittĂ spagnola esplode: caccia all'uomo, violenze e rivolte contro gli immigrati. E domani scattano i 3 giorni piĂą estremi: allerta massima Vai su X

Spagna, esplode la violenza xenofoba: feriti nelle ronde anti-migranti dei gruppi di estrema destra; Torre Pacheco, 68enne pestato dal gruppo di maghrebini: esplode la guerriglia in strada | .it; Spagna, video scontri Torre Pacheco tra cittadini e migranti dopo un'aggressione/ Non è razzismo, ma paura.

Spagna, video scontri Torre Pacheco tra cittadini e migranti dopo un’aggressione/ “Non è razzismo, ma paura” - Spagna, residenti: "Non è razzismo, ma paura" ... Si legge su ilsussidiario.net

Spagna, esplode la violenza xenofoba: feriti nelle ronde anti-migranti dei gruppi di estrema destra - Gli scontri in seguito al presunto pestaggio di un 68enne da parte di tre giovani nordafricani nella cittadina di Torre Pacheco, Murcia. Lo riporta repubblica.it