L’ambizione del Cremlino di mantenere uno strumento di power projection navale sembra essere destinata a spengersi, almeno per il momento. La testata russa Izvestia ha infatti pubblicato un articolo che suggerisce come la portaerei Kuznetsov, l’unica ancora attualmente operativa nella Voenno-morskoj flot, sembri essere destinata allo smantellamento e alla rottamazione. La Marina russa e United Shipbuilding Corporation non sarebbero ancora arrivate ad una decisione finale, ma ci sono sempre più segnali che indicano la rottamazione della nave come il più probabile degli esiti. Immaginare un simile destino per la Kuznetsov non era certo difficile: dopo aver passato gli ultimi sette anni in riparazione senza riuscire a tornare operativa, adesso il rapporto tra costi e benefici del mantenere in vita la nave sembra essere sempre più sfavorevole, soprattutto considerando il fatto che il vascello è stato varato nei primi anni ’80. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Addio Kuznetsov? A Mosca si pensa a rottamare l’unica portaerei della flotta