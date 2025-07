Nel parco rifiuti galline e animali morti | la denuncia di una residente diventa virale

Versa nel degrado il parco Massimo Troisi a San Giovanni a Teduccio. L'ennesima denuncia arriva da una residente che ha condiviso sui social un video. La segnalazione è stata fatta al deputato Francesco Emilio Borrelli che ha commentato: "Parchi pubblici sempre piĂą allo sbando. Abbiamo chiesto di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: parco - denuncia - residente - rifiuti

VIDEO/ Soccavo, nuova denuncia sul Parco Costantino: “Degrado e ora anche rischi per l’incolumità ” - Tempo di lettura: 2 minuti Bersaglio fisso dei vandali, preda dell’incuria. Al Parco Costantino di Soccavo, adesso, si denunciano anche rischi per l’incolumità dei piccoli frequentatori.

Parco Horacio Majorana nel degrado: la denuncia dei consiglieri Curia e Arena - Un campo di calcio inutilizzabile, giochi per bambini distrutti, una fontana in stato di abbandono e un campo di bocce scomparso sotto l’erba alta.

Ochette travolte e uccise da auto in corsa, fuori dal Parco: la denuncia - Tre ochette investite e uccise in 10 giorni. E' la denuncia di un cittadino sul gruppo "Sei di Mercato San Severino se.

DISCARICA ALLA FERMATA DEL BUS IL SINDACO DENUNCIA I FURBETTI #Treviso Rifiuti abbandonati alla fermata del bus o nelle piazze di Treviso. Tre cittadini... Vai su Facebook

Milano, a Crescenzago via Paradisi non è un paradiso. I residenti: “Conviviamo con rifiuti, sosta selvaggia e ci sentiamo abbandonati”; Ponziana, denuncia di una triestina: “Panchine scomode, rifiuti e siringhe insanguinate nel parco”; Riccione, troppi topi e rifiuti abbandonati: “In arrivo più sanzioni e controlli”.

Monza: mobili abbandonati per strada e altri rifiuti, raffica di denunce della Polizia locale - Raffica di denunce e sanzioni nelle ultime due settimane da parte deg ... Da msn.com

Monza, emergenza rifiuti: raffica di denunce e sanzioni. Macerie, frigoriferi e persino amianto abbandonati in strada - Frigoriferi lasciati sul marciapiede, arredi dismessi scaricati in strada come se fosse una discarica, amianto bruciato in un campo. Lo riporta mbnews.it