Gricignano di Aversa evade dalla casa di cura e torna a casa | lo fa arrestare la madre

È stata proprio la madre a segnalare la presenza del figlio nella propria abitazione, facendo scattare l’intervento dei Carabinieri. Protagonista della vicenda un 33enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, arrestato nella tarda serata di sabato 13 luglio dai militari della Stazione di Gricignano di Aversa con l’accusa di evasione. Gricignano di Aversa, evade . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Gricignano di Aversa, evade dalla casa di cura e torna a casa: lo fa arrestare la madre

