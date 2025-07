Ucraina Trump annuncia | Invieremo le armi a Kiev ma pagherà l'Europa Putin? Sono molto deluso

Il presidente USA, Donald Trump, ha annunciato un accordo con la NATO per l'invido di armi all'Ucraina: "Pensavo che avremmo raggiunto un accordo due mesi fa, ma non sembra che ci siamo arrivati. Sono molto scontento con la Russia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ucraina - trump - armi - sono

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

“L’Europa non ha altre armi da dare a Zelensky. Merz ha supplicato Trump di dare qualche Patriot a Zelensky. Poi si è offerto di acquistarli dalla Casa Bianca per girarli all’Ucraina. I Paesi dell’Unione europea sono rimasti con le scorte strategiche. La ragione Vai su Facebook

The Economist: le forniture di armi #USA a #Kiev sono completamente cessate https://askanews.it/2025/07/03/the-economist-le-forniture-di-armi-usa-a-kiev-sono-completamente-cessate/… #theeconomist #Ucraina #Trump #Zelensky Vai su X

Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca - Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca; Ucraina, Trump: Severe tariffe contro la Russia senza un accordo entro 50 giorni. Intesa per inviare armi a Kiev; Le armi e i dazi di Trump, la diplomazia della Russia e altre notizie interessanti.

Ucraina, Trump annuncia: “Invieremo le armi a Kiev ma pagherà l’Europa. Putin? Sono molto deluso” - Il presidente USA, Donald Trump, ha annunciato un accordo con la NATO per l'invido di armi all'Ucraina: "Pensavo che avremmo raggiunto un accordo ... Lo riporta fanpage.it

Ucraina, oggi l’annuncio di Trump sul piano di armi per Kiev. Macron: “Europa mai così in pericolo” - All’inizio di questo mese il presidente russo Vladimir Putin ha detto al suo omologo statunitense Donald Trump che stava pianificando un’altra escalation nell’Ucraina orientale nei successivi 60 giorn ... Come scrive ilfattoquotidiano.it