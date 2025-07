Superman gli incassi al lancio sono eccellenti | è uno dei migliori debutti al botteghino del 2025

Superman è tornato ed è subito volato in alto, non solo nei cieli ma anche al botteghino di tutto il mondo. Il nuovo film diretto da James Gunn, con David Corenswet nel ruolo dell’Uomo d’Acciaio, ha debuttato con 122 milioni di dollari nel primo weekend negli Stati Uniti, classificandosi come terzo miglior lancio del 2025 dietro solo a Minecraft (162 milioni) e Lilo & Stitch (146 milioni). A livello globale, la pellicola ha raggiunto i 217 milioni di dollari, con 95 milioni provenienti dai mercati internazionali, confermando la forza del personaggio soprattutto nel mercato americano. Variety segnala che il debutto rappresenta un segnale molto positivo non solo per Warner Bros. 🔗 Leggi su Game-experience.it

