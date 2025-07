Lidl rivoluziona le casse nel 2025 | cosa cambia per i clienti

Lidl aggiorna le casse: Nel 2024, Lidl, una delle principali catene di discount, ha introdotto importanti novitĂ nei sistemi di cassa. Questi aggiornamenti mirano a semplificare l’esperienza d’acquisto e a migliorare la comoditĂ per i clienti, includendo nuove modalitĂ di pagamento e una riprogettazione delle aree cassa. Queste modifiche, però, suscitano anche delle critiche. Ecco i dettagli su cosa aspettarsi nei negozi Lidl. Cambiamenti alle casse di Lidl: cosa aspettarsi. Le prime innovazioni nelle casse di Lidl sono giĂ visibili, con altre in arrivo. La catena prevede di espandere le casse self-service (SB), consentendo pagamenti sia con carta che in contanti, un’opzione prima disponibile solo presso casse tradizionali. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

