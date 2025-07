Nkunku Inter colpo ancora possibile | decisivo un addio a sorpresa l’idea di Chivu

Nkunku Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato dei nerazzurri nei confronti dell’attaccante francese. Tutti i dettagli. L’ Inter continua a esplorare soluzioni di alto livello per completare il proprio reparto offensivo, e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra spicca ora quello di Christopher Nkunku, attaccante francese attualmente in forza al Chelsea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Parma, il club londinese starebbe valutando la cessione del giocatore durante l’estate, dopo una stagione complicata anche a causa di problemi fisici. L’Inter, da parte sua, ha manifestato interesse concreto per il talento ex Lipsia. 🔗 Leggi su Internews24.com

