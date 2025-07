The Walking Dead | Dead City esclusiva Sky e NOW le stagioni 1 e 2 nuovo capitolo del franchise cult

Una Manhattan post-apocalittica, abbandonata e irraggiungibile, è lo scenario di THE WALKING DEAD: DEAD CITY, il nuovo spin-off dell’universo tratto dalla graphic novel cult di Robert Kirkman. La serie debutta in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 14 luglio. E non finisce qui: a partire dal 4 agosto, sempre su Sky Atlantic, arriverà anche la seconda stagione, trasm. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - The Walking Dead: Dead City esclusiva Sky e NOW le stagioni 1 e 2, nuovo capitolo del franchise cult

In questa notizia si parla di: dead - walking - city - esclusiva

Mister Movie | The Walking Dead: Dead City, il buco nella trama di Rick Grimes - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Teoria inquietante su rick grimes rivela il più grande buco di trama dello spinoff di the walking dead - analisi della relazione tra rick grimes e maggie in the walking dead: dead city. La serie spin-off Dead City ha riacceso l’interesse dei fan sulla figura di Rick Grimes, il protagonista che ha segnato profondamente l’universo di The Walking Dead.

The Walking Dead: Daryl Dixon in Francia per salvare il giovane Laurent - Un nuovo spin-off de The Walking Dead è in arrivo, portando in scena un’avventura parallela tratta dall’omonima serie a fumetti creata da Robert Kirkman.

Lo avreste mai detto: Maggie e Negan alleati in un nuovo spin-off di #TheWalkingDead? Da oggi, #TheWalkingDeadDeadCity è su Sky e in streaming su @NOWTV_It . Al link tutto quello che bisogna sapere: Vai su X

Si tende sempre a pensare che la nostra evoluzione morale si compia alla fine del viaggio. Che solo una volta segnato il traguardo, saremo persone diverse, più risolte, consapevoli di noi stesse. The Walking Dead: Daryl Dixon 2 non cede a questa semplifica Vai su Facebook

The Walking Dead: Dead City, lo spin-off dell’universo zombie da oggi su Sky e NOW; The Walking Dead – Dead City: da oggi su Sky lo spin-off con Negan; Serie tv The Walking Dead: Dead City stagione 1 e 2 , in uscita lo spin-off.

The Walking Dead: Dead City esclusiva Sky e NOW con le stagioni 1 e 2, nuovo capitolo del franchise cult - apocalittica, abbandonata e irraggiungibile, è lo scenario di THE WALK... Secondo digital-news.it

The Walking Dead: Dead City, su Sky e in streaming su NOW lo spin-off che manda Maggie e Negan a Manhattan - off di The Walking Dead che continua le storie di Maggie e Negan, arriva in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Segnala comingsoon.it