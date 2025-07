garlasco esami su tampone orale di chiara poggi confermano presenza dna di ignoto 3

Dai risultati della replica degli esami sul tampone orofaringeo di Chiara Poggi,  uccisa a Garlasco  il 13 agosto del 2007, è emersa l’esistenza di un profilo genetico maschile finora sconosciuto, identificato come “ignoto 3”. Il cromosoma Y recuperato non è dunque riconducibile nĂ© ad Andrea Sempio, nuovo indagato dalla Procura di Pavia in concorsi con altri, nĂ© ad Alberto Stasi, l'allora fidanzato della vittima che sta finendo di scontare 16 anni di carcere. In tutto sono stati riesaminati cinque campioni: oltre a quello riconducibile a “ignoto 3”, un altro appartiene all'assistente del medico legale che nel 2007 effettuò l'autopsia su Poggi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

