Doppio incidente dentro un cantiere edile | due operai finiscono in ospedale

Sono due le persone ferite portate in codice due (giallo) al pronto soccorso in seguito a un incidente avvenuto in un cantiere edile. È quanto avvenuto oggi, 14 luglio, alle 14 circa a Castelnuovo dei Sabbioni, frazione del comune di Cavriglia. Qui un uomo di 44 anni è stato trasferito a bordo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

