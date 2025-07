Assunzioni nella scuola 2025-2026 | oltre 54.000 nuovi docenti ma i sindacati restano scettici

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un piano definito “record” dal Ministero dell’Istruzione. Per l’anno scolastico 2025-2026 sono previste oltre 54.000 nuove immissioni in ruolo tra i docenti, un numero che il Ministero dell’Istruzione e del Merito definisce senza precedenti. Il ministro Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che stabilisce le nuove assunzioni: si tratta di 48.504 insegnanti, di cui 13.860 sul sostegno, ai quali si aggiungeranno 6.022 docenti di religione cattolica, grazie al concorso bandito nel 2024. Molti dei futuri assunti arrivano da lunghi anni di precariato, e per il governo si tratta di un passo importante verso la stabilizzazione del corpo docente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Assunzioni nella scuola 2025-2026: oltre 54.000 nuovi docenti ma, i sindacati restano scettici

In questa notizia si parla di: oltre - docenti - assunzioni - scuola

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: dovranno concludersi non oltre ottobre 2025, in tempo per il concorso docenti PNRR3 - Percorsi abilitanti secondo ciclo anno accademico 2024/25: l'USR Marche ha pubblicato una nota di chiarimenti sulla data ultima per la conclusione del secondo ciclo, in particolare per lo svolgimento del tirocinio.

Specializzazione sul sostegno, Valditara: saranno formati oltre 60.000 i docenti. Firmati due decreti - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato i decreti attuativi per l'avvio di percorsi di specializzazione sul sostegno, che saranno attivati in aggiunta al tradizionale TFA.

Torna Uniser teacher week: oltre 100 docenti da tutta Europa per educare all'inclusione - Si è aperta il 7 maggio la terza edizione della Uniser Teacher Week, tre giornate in cui oltre 100 docenti europei si incontrano a Bologna per approfondire il tema dell'inclusività nell'internazionalizzazione scolastica.

Scuola: Valditara annuncia per settembre oltre 54mila assunzioni di docenti comuni, di sostegno e di religione Vai su X

https://www.scuolainforma.news/sentenza-corte-ue-sul-servizio-nelle-paritarie-attesa-per-il-4-settembre-in-gioco-i-diritti-di-oltre-300mila-docenti/ Vai su Facebook

Scuola, Valditara: Assumeremo oltre 54mila docenti per il prossimo anno; Immissioni in ruolo docenti 2025-2026, oltre 54mila assunzioni. 48.504 posti di cui 13.860 sul sostegno, piĂą 6.022 per religione cattolica; Scuola, in arrivo oltre 54 mila nuove assunzioni docenti.

Scuola, assunzioni per oltre 54mila docenti: l’annuncio di Valditara - Il Ministro Valditara annuncia l’assunzione di oltre 54mila docenti per l’anno scolastico 2025/2026 tra posti comuni, di sostegno e di religione ... Lo riporta quifinanza.it

Scuola, Valditara: "Assumeremo oltre 54mila docenti per il prossimo anno" - Il ministro dell'Istruzione e del Merito ha firmato il decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026. Riporta tg24.sky.it