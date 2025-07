Ben 88 disabili avranno una vita indipendente | Il comune aumenta i fondi e finanzia tutti gli aventi diritto

“Annunciamo la possibilità della copertura finanziaria di tutte le domande con la consapevolezza che il lavoro che ci aspetterà nei prossimi anni sarà sempre più significativo": con queste parole l'assessore ai servizi sociali Spera ha annunciato lo sforzo economico fatto dall'amministrazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

