La morte assurda di Riccardo e il peso insopportabile della legge sul dolore del padre

Vedova, orfano, sopravvissuto: la lingua ha termini per ogni dolore, tranne per uno. Perché sopravvivere a un figlio non è solo un dolore — è una frattura dell'ordine naturale delle cose, un silenzio che nessun tempo, nessun rituale, nessuna spiegazione può riempire. È una sciagura perché sovverte il destino: ciò che doveva venire dopo se ne va prima. Accade continuamente, in ogni angolo di mondo. Non si penserebbe mai possa accadere in un luogo felice come una spiaggia, alle prese con il più antico dei divertimenti: scavare una buca nella sabbia. Nelle parole del padre di Riccardo Boni, il ragazzo di 17 anni morto soffocato dalla sabbia su una spiaggia di Montalto di Castro, c'è tutto il dolore di un uomo che ha visto spezzarsi la vita dove dovrebbe esserci solo gioco, luce, estate.

La tragedia di Riccardo é stata tanto terribile quando assurda. È difficile da accettare che un ragazzo di 17 anni, in vacanza con la sua famiglia, abbia perso la vita mentre scavava una buca sulla spiaggia. Un gioco, un momento di libertà, come ne abbiamo vis

