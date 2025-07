Pisa, 14 luglio 2025 – Un’esplosione di energia, musica e sport animerĂ il litorale pisano venerdì 18 luglio, con il grande ritorno della Notte Blu – Musica & Sport per la sua 13e° edizione. A partire dalle 19, Tirrenia si trasformerĂ in un palcoscenico a cielo aperto per una serata ricca di emozioni, pensata per grandi e piccini. L'evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest-Terre di Pisa e il contributo di Sib – Sindacato Italiano Balneari e degli sponsor Concessionaria Gruppo Scotti, Residence L'Incanto di Boccadarno, Bagno Maddalena e Fiva Confcommercio Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica, sport e divertimento: Tirrenia è pronta per la “Notte Blu”