Libia il Parlamento lancia l’allarme sicurezza | Tripoli rischia nuovi conflitti armati

Il Parlamento libico lancia un severo allarme sulla situazione della sicurezza nella Libia occidentale, con particolare preoccupazione per la capitale Tripoli, che – secondo la Commissione per la Difesa e la Sicurezza Nazionale – rischia di sprofondare in una nuova spirale di violenza. In un comunicato dai toni durissimi, la Commissione mette in guardia contro “il possibile deterioramento della situazione” e denuncia “tentativi di trascinare la capitale in nuovi conflitti armati”, in un contesto segnato dal caos politico e dall’assenza di un’autoritĂ unificata. “La sola via per garantire la stabilità – si legge nel testo – è il ritiro di tutte le formazioni armate dalle cittĂ e la consegna delle armi, unificando le forze sotto l’egida dell’Esercito Nazionale Libico”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

