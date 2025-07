Juanlu Sanchez oggi il Napoli incontra l’entourage del calciatore Ma il problema è il Siviglia

Il Napoli è al lavoro per chiudere l’operazione col Siviglia per Juanlu Sanchez. Stando a Tuttomercatoweb.com, i dirigenti azzurri incontreranno in queste ore gli agenti del calciatore e poi proveranno a limare la (piccola) distanza tra domanda ed offerta con il club andaluso. Juanlu, le ultime sulla trattativa tra Napoli e Siviglia. Di seguito quanto scrive il noto portale riguardo la vicenda: “Il Napoli prova a stringere per assicurarsi Juanlu Sanchez del Siviglia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw è infatti previsto un incontro in queste ore tra il il club azzurro e gli agenti del calciatore di proprietà della società andalusa, nel quale si proverà ad arrivare alla definitiva fumata bianca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juanlu Sanchez, oggi il Napoli incontra l’entourage del calciatore. Ma il problema è il Siviglia

Chi è Juanlu Sanchez, il terzino destro del Siviglia che ha stregato il Napoli - Nel giorno di Kevin De Bruyne, Manna è volato in Spagna. Il direttore sportivo del Napoli vuole costruire una squadra di alto livello per Antonio.

Napoli, blitz in Spagna per Juanlu Sanchez: il giocatore ha già detto sì - La chiusura dell`operazione Musah può attendere. Il Napoli, che nella giornata di oggi ha annunciato ufficialmente il supercolpo Kevin de Bruyne,.

Juanlu Sánchez, Manna in Spagna per chiudere l’affare: tra Napoli e Siviglia ballano 5 milioni - Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Napoli potrebbe presto chiudere un altro colpo di mercato: Juanlu Sánchez, difensore attualmente di proprietà del Siviglia.

Il Napoli stringe per Juanlu Sánchez: offerta da 15 milioni - Napoli tratta con il Siviglia per Juanlu Sánchez: offerta da 15 mln, ma il club andaluso chiede 17 mln e una percentuale sulla rivendita. Come scrive europacalcio.it