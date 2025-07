sappe cinque poliziotti feriti nel carcere di secondigliano

Tempo di lettura: < 1 minuto Cinque poliziotti penitenziari feriti e contusi venerdì nel carcere napoletano di Secondigliano: lo affermano Raffaelle Munno e Donato Vaia, segretari del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, secondo cui “un detenuto con problemi psichiatrici si è barricato nell’Infermeria, rifiutandosi di tornare nel proprio reparto. Cinque i poliziotti feriti, due con fratture del mignolo e del dito medio e piĂą di 20 giorni di prognosi”. I sindacalisti esprimono “preoccupazione” per questo ennesimo grave evento critico che si è verificato in un carcere della Campania e, pur rinnovando il “plauso del Sappe al personale dell’Istituto di Secondigliano che ha saputo gestire con fermezza e professionalitĂ la situazione”, chiamano in causa “chi ha ruoli di responsabilitĂ regionale dell’amministrazione penitenziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

