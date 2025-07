Ma cosa sta facendo? | Trump rimane sul palco durante la premiazione del Chelsea | l’imbarazzo di Infantino e dei calciatori – Video

“Non mi aspettavo che Trump sollevasse il trofeo con noi, ma credo che dimostri quanto sia importante il torneo”. Sorpreso e imbarazzato. Reece James ha cercato la diplomazia per rispondere alla domanda sul perché Donald Trump fosse sul palco con loro a festeggiare la vittoria del Mondiale per Club dopo la finale contro il PSG. Una scena che ha creato appunto disagio sia tra i calciatori sia in Pietro Infantino, presidente Fifa che a giudicare dalla reazione nel video si aspettava un epilogo diverso durante la premiazione. Trump rimane sul palco con il Chelsea: l’imbarazzo dei calciatori e di Infantino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ma cosa sta facendo?”: Trump rimane sul palco durante la premiazione del Chelsea: l’imbarazzo di Infantino e dei calciatori – Video

