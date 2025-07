L’industria lattiero-casearia cinese compira’ progressi significativi verso la modernizzazione a tutto tondo entro il 2030, ha dichiarato oggi la Dairy Association of China. Entro il 2030, il tasso di autosufficienza nazionale nel settore dovrebbe essere mantenuto a oltre il 70%, con una produzione annua di latte per mucca superiore alle 10 tonnellate, secondo un documento pubblicato dall’associazione in occasione della 16ma edizione della Dairy Conference tenutasi a Xiamen, nella provincia orientale cinese del Fujian. Il tasso di superamento delle ispezioni sulla qualita’ dei prodotti lattiero-caseari dovrebbe rimanere superiore al 99% entro il 2030, secondo il documento, che aggiunge che il processo di produzione dovrebbe essere piu’ ecologico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

