In un’industria dove i ritardi e i silenzi prolungati sono sempre più comuni, sapere da una fonte decisamente attendibile che il nuovo progetto di Cory Barlog sta procedendo bene rappresenta già una notizia significativa. A rivelarlo è Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg, che in un recente intervento su ResetEra ha riferito di aver parlato con fonti interne a Santa Monica Studio e di aver ricevuto conferme positive sullo stato dello sviluppo. Il gioco in questione è descritto come la “ prossima grande produzione ” dello studio, lo stesso autore della serie God of War. Il nuovo titolo, ancora non annunciato ufficialmente da Sony, rappresenta il progetto a cui Barlog ha iniziato a lavorare subito dopo il reboot di God of War del 2018, rinunciando alla direzione di Ragnarok proprio per concentrarsi interamente su questa nuova visione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il nuovo gioco di Cory Barlog procede bene ed è la prossima “grande cosa” di Santa Monica, rivela Schreier