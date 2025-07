Assunzioni scuola 2025-2026 ecco come e quando verranno immessi i 54 mila docenti

Nella giornata del 14 luglio, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato oltre 54 mila assunzioni nella scuola per l’anno scolastico 2025-2026. Nel numero rientrano i 48.504 insegnanti dei quali 13.860 sul sostegno, immissioni scolastiche in ruolo giĂ autorizzate dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Agli oltre 48 mila docenti da inserire tra insegnamento comune e sostegno, si aggiungono i 6.022 insegnanti di religione cattolica che verranno reclutati in seguito agli esiti del concorso del 2024. Ecco la road map dell’estate con la previsione dei periodi nei quali si procederĂ con le assunzioni nelle scuole a seconda del bacino di provenienza degli aspiranti docenti, da concorso o da graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Assunzioni scuola 2025-2026, ecco come e quando verranno immessi i 54 mila docenti

In questa notizia si parla di: mila - assunzioni - scuola - docenti

Part time in Veneto, nel 2024 sono state circa 288 mila le assunzioni - Pensato originariamente come leva per favorire l’inclusione lavorativa di giovani, donne, lavoratori in età matura e persone con difficoltà di accesso stabile all’occupazione, oggi il part-time non rappresenta più una modalità di lavoro marginale, ma un elemento strutturale del mercato del lavoro.

Assunzioni nella Pa, oltre 400 mila posti in 15 mesi e non è ancora finita - Negli ultimi 15 mesi la Pubblica amministrazione italiana ha dato avvio a un massiccio piano di assunzioni, pubblicando su inPA procedure per oltre 406.

Scuola, 72 mila assunzioni sul sostegno: domanda Indire entro l’8 luglio 2025 - Tra le assunzioni nella scuola, si segnalano i circa 72 mila posti sul sostegno che derivano da diversi canali di specializzazione e di candidatura per la domanda del 2025.

Scuola. Frassinetti (FdI): assunzione oltre 54 mila docenti per prossimo anno scolastico è grande risultato https://lavocedelpatriota.it/scuola-frassinetti-fdi-assunzione-oltre-54-mila-docenti-per-prossimo-anno-scolastico-e-grande-risultato/… via @vocedelpatriot Vai su X

SERVIZIO svolto nelle SCUOLE PARITARIE, 300 mila Docenti attendono il sì per il RICONOSCIMENTO dei PERIODI DI LAVORO per RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E AUMENTO DI STIPENDIO. Il 4 settembre Sentenza CGUE Vai su Facebook

Scuola, in arrivo oltre 54 mila assunzioni per il 2025-26: Valditara annuncia il piano «record», ma i sindacati restano critici; Scuola, Valditara annuncia oltre 54 mila assunzioni di docenti: cosa prevede il nuovo decreto [FOTO]; Scuola, in arrivo oltre 54 mila nuove assunzioni docenti.

Scuola, 55 mila nuovi docenti per il 2025-26. Valditara: «Numero record». Ma non tutti i vincitori saranno «pronti» per settembre - La maggior parte sono vincitori dei due concorsi Pnrr, ma dove le graduatorie non sono state ancora pubblicate i posti devono comunque essere accantonati fino alla fine dell'anno. corriere.it scrive

Scuola, Valditara”Assumeremo oltre 54 mila docenti per il prossimo anno” - ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha firmato il Decreto per le assunzioni dei docenti ... Scrive msn.com