Via Santi Martiri prorogata l' ordinanza | il sottopasso resta chiuso al traffico

Il sottopasso di via SS. Martiri Salernitani resterà chiuso al traffico fino al 31 luglio. Il Comune ha prorogato l’ordinanza già in vigore da metà giugno (l'apertura era prevista per il 16 luglio) per consentire il prosieguo dei lavori di copertura del trincerone ferroviario ovest. Il divieto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

