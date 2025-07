Rios Inter vicino l’accordo con la Roma | nerazzurri beffati decisivo questo fattore

Rios Inter, le ultime sul futuro del centrocampista colombiano del Palmeiras nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Il nome di Richard Rios è stato accostato più volte all’ Inter nelle ultime settimane, soprattutto in ottica sostituzione di Hakan Calhanoglu, sempre nel mirino del Galatasaray. Il centrocampista colombiano classe 2000 del Palmeiras rappresentava un profilo ideale per il gioco dinamico e verticale di Cristian Chivu, tanto da essere finito nella lista dei preferiti di Marotta e Ausilio per rinforzare la mediana nerazzurra. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è la Roma ad aver compiuto lo scatto decisivo per assicurarsi il giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rios Inter, vicino l’accordo con la Roma: nerazzurri beffati, decisivo questo fattore

In questa notizia si parla di: inter - rios - vicino - accordo

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, interesse per Richard Rios, centrocampista del Palmeiras: le ultime.

Rios è il nuovo nome per il centrocampo dell’Inter! Il profilo - Richard Rios si aggiunge alla rosa dei candidati vagliati dall’Inter per sostituire Hakan Calhanoglu, ovviamente nella premessa che il turco lasci in estate.

Calciomercato Inter LIVE: si pensa a Richard Rios per il centrocampo, retroscena su Frattesi, spunta la clausola per l’addio di Dumfries! - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

La Roma prova a chiudere per Richard Rios. Il centrocampista è uno dei rinforzi chiesti da Gasperini. La speranza è averlo a disposizione già nei primi giorni di ritiro. Massara in queste ore sta cercando anche l’accordo con il Flamengo per Wesley #asroma Vai su Facebook

Massara accelera e prepara l'offerta per Rios. Idea Aguerd in difesa; Napoli, accordo vicino con il Bologna per Beukema; Roma, Rios sempre più vicino: Massara brucia Inter e Porto.

Rios Inter, non tramontano le speranze nerazzurre: Marotta monitora il colpo, la situazione con la Roma - Rios Inter, le ultime sul futuro del centrocampista colombiano del Palmeiras nel mirino del club nerazzurro. Secondo informazione.it

Inter, passi avanti per Arnautovic: accordo vicino - Marko Arnautovic è molto vicino a diventare il nuovo centravanti dell’Inter. Si legge su gianlucadimarzio.com