Zlatan Ibrahimovi? sarà la cover star dell ‘Ultimate Edition del nuovo simulatore calcistico EA Sports FC 26, ad annunciarlo è stata la software house canadese con un comunicato ufficiale divulgato tramite i social media. L’ex attaccante della nazionale svedese riceverà anche la carta speciale Icona per la popolare modalità Ultimate Team. L’overall e le stats ufficiali di Zlatan Ibrahimovi? saranno svelate durante le tappe di avvicinamento alla release del nuovo capitolo della serie calcistica. Contestualmente è stato anche comunicato che il reveal trailer di EA FC 26 sarà svelato alle 18:00 ore italiane sul canale youtube. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Zlatan Ibrahimovic Cover Star Della Versione Ultimate

EA FC 26 Ultimate Edition cover revealed with a new FUT Icon confirmed - EA Sports has released its first concrete piece of information about EA FC 26, with the EA FC 26 Ultimate Edition cover revealed with a new Ultimate Team Icon. Come scrive mirror.co.uk

FC 26 Ultimate Edition: Zlatan Ibrahimovic Leaked as Cover Star - Zlatan Ibrahimovic is reportedly the FC 26 Ultimate Edition cover athlete, bringing excitement after Jude Bellingham's Standard Edition return. Si legge su realsport101.com