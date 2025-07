Fine vita Cappato raccoglie firme su pdl popolare | sì a eutanasia in Ssn

Roma, 14 lug. (askanews) – L”Associazione Luca Coscioni presenterà domani in Senato una proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare tutte le scelte di fine vita, inclusa l’eutanasia attiva. Saranno presenti: Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni; Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni; Matteo Mainardi, Responsabile Iniziative sul Fine vita dell’Associazione Luca Coscioni. Spiega Marco Cappato: “E’ una proposta di legge alternativa a quella presentata dal Governo per cancellare i diritti esistenti. E’ a disposizione dei parlamentari di ogni partito e schieramento”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: fine - vita - cappato - popolare

Fine vita, “la legge spetta al Parlamento”: perché il governo ha impugnato il provvedimento della Toscana - Fine vita, il governo ha deciso di impugnare la legge della Regione Toscana approvata a febbraio. “ Spetta al Parlamento legiferare”.

Fine vita, il governo impugna la legge della Regione Toscana - Il consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni ha deciso di impugnare la legge sul fine vita della Regione Toscana.

Fine vita, Alice Parma (Pd): “Serve una legge nazionale, il Parlamento si prenda le sue responsabilità " - “Lo dico da anni, serve una legge nazionale sul fine vita. Il Parlamento deve prendersi le proprie responsabilità e colmare il vuoto normativo sottolineato dalla Corte Costituzionale nel 2019 e poi di nuovo nel 2024.

“Se il testo sul fine vita proposto dal Governo diventasse legge, non avrei mai avuto accesso al ‘suicidio assistito’”. Sono le parole di Laura Santi,... Vai su Facebook

Per provare ad avere una legge sul fine vita che garantisca tempi e procedure certe e soprattutto il rispetto della volontà della persona malata. Senza comitati etici di nomina politica, per esempio. Leggete il testo, firmate, partecipate. Bastano due minuti. Grazi Vai su X

Fine vita, Cappato raccoglie firme su pdl popolare: sì a eutanasia in Ssn; Al via la raccolta firme della proposta di iniziativa popolare per legalizzare tutte le scelte di Fine vita; Eutanasia legale, partono le firme per la legge popolare. Il sondaggio: italiani favorevoli in massa.

Fine vita, Cappato raccoglie firme su pdl popolare: sì a eutanasia in Ssn - L''Associazione Luca Coscioni presenterà domani in Senato una proposta di legge di iniziativa popolare per ... Segnala notizie.tiscali.it

Fine vita, l’Associazione Coscioni: “Il testo della maggioranza è già incostituzionale”. Ecco i punti contestati - Gallo e Cappato contestano il testo approvato in Senato: escluso il SSN e introdotto un organo di nomina governativa ... ilfattoquotidiano.it scrive