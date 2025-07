Michele Placido a Pisa l' Opera Primaziale apre i musei fino a mezzanotte

Pisa, 14 luglio 2025 - Un’occasione unica per vivere la magia di Piazza dei Miracoli in notturna, tra arte, spiritualitĂ e musica. In occasione del recital Francesco, con Michele Placido accompagnato dai Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, in programma martedì 15 luglio alle ore 21:30, la cittĂ di Pisa offre al pubblico non solo uno spettacolo gratuito sotto le stelle, ma anche l’apertura straordinaria di tutti i principali musei e monumenti della piazza, in una rara cornice serale. Lo spettacolo è a ingresso libero, senza bisogno di prenotazione, fino a esaurimento posti. Ma l’esperienza potrĂ iniziare ben prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Michele Placido a Pisa, l'Opera Primaziale apre i musei fino a mezzanotte

MICHELE PLACIDO DA' VOCE A SAN FRANCESCO IN UN RECITAL IN PIAZZA DEL DUOMO A PISA Mancano ormai pochi giorni a uno degli appuntamenti più significativi dell'estate: martedì 15 luglio 2025 alle ore 21:30, la maestosa Piazza del Duomo di Pi

