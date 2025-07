Superlega la Sir attesa da domani al volleymercato

Prende il via domani, martedì 15 luglio, l’appuntamento della Lega Pallavolo serie A che riunisce per tre giorni tutti i club che parteciperanno al prossimo campionato italiano per aggiornamenti e confronti sulle varie aree lavorative, in vista della nuova stagione. Lo Zanhotel & Meeting. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Volley Mercato 2025 al via il 15 luglio: attesa per il rebranding della Lega e i calendari della nuova stagione; La Lube tra mercato e campionato. Attesa per il calendario di Superlega; La Lube tra mercato e campionato. Attesa per il calendario di Superlega.

Giovedì 17 luglio il calendario di Superlega: la Gas Sales Bluenery conosce il proprio cammino - A Bologna dal 15 luglio inizia il Volley Mercato; il 16 luglio termine per i tesseramenti dei giocatori della massima serie ... Riporta sportpiacenza.it

Volley Mercato: Zhasmin Velichkov, talento bulgaro per Monza - Il diciottenne schiacciatore ha dimostrato sia nel Beroe 2016 Stara Zagora che nelle nazionali giovanili del suo paese. Secondo tuttosport.com