Violenza sulle donne dalla Regione l' intesa per salvaguardare centri e case rifugio

«I 25 Centri antiviolenza (CAV) con i 33 Sportelli e le 37 Case rifugio del Veneto non subiranno alcun taglio. Una deroga permetterĂ il riconoscimento degli enti giĂ operativi e con maturata esperienza, che avevano beneficiato di fondi regionali ed erano stati riconosciuti entro il 14 settembre. 🔗 Leggi su Veronasera.it

A Roma una rete per tutelare le donne vittime di violenza: dalle case rifugio ai centri per maltrattanti - A Roma nasce una rete cittadina contro la violenza di genere per tutelare le donne abusate: un progetto che punta a non occuparsi sono di un singolo caso in ottica emergenziale, ma che punta a sradicarne le radici.

Al via "Donne Libere": contributi per sostenere centri antiviolenza e case rifugio in Calabria - La Regione Calabria ha pubblicato l’avviso pubblico "Donne Libere", un’iniziativa volta a finanziare progetti promossi dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio.

Irlanda del Nord, ancora scontri e tensioni: attacchi a sfondo razziale a case e centri di accoglienza - Mercoledì, durante la terza notte di disordini a sfondo razziale in Irlanda del Nord, è scoppiato un incendio in un centro ricreativo della zona usato come centro di accoglienza.

Lanzarin: «Centri antiviolenza e case-rifugio non subiranno tagli»; DONNE LIBERE- Avviso pubblico per la concessione di contributi ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio per progetti finalizzati alla promozione delle pari opportunità e alla partecipazione delle donne vittime di violenza alla vita economica e sociale; Uscire dalla violenza: salgono a tre le case rifugio sul territorio per le donne vittime di maltrattamenti e i loro figli, approvata la convenzione in Consiglio comunale.

Violenza donne, Veneto: nessun taglio per 25 centri antiviolenza - (askanews) – I 25 Centri antiviolenza (CAV) con i 33 Sportelli e le 37 Case rifugio del Veneto non subiranno alcun taglio. Lo riporta askanews.it

Case Aler alle donne vittime di violenza, a Lecco 3 nuovi alloggi - Un nuovo finanziamento regionale sostiene l’autonomia abitativa delle donne in fuga dalla violenza domestica “La casa è il primo passo verso la libertà e l’indipendenza” LECCO – Sono in arrivo ulterio ... Riporta msn.com