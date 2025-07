Bologna Immobile si presenta | Porto la mia esperienza e i miei gol per la squadra

Bologna, 14 luglio 2025 – Un re a caccia di una nuova corona ma soprattutto pronto a mettersi al servizio della sua nuova corte. Con lo sguardo deciso e un sorriso colmo di determinazione, Ciro Immobile si è presentato per la prima volta da rossoblù pronto per dare il suo contribuito ad un gruppo che, osservato da fuori, l'ha impressionato e convito a tornare in Serie A per lasciare nuovamente il segno. A sottolineare la scelta fatta dal Bologna ci ha pensato l'amministratore delegato Claudio Fenucci: "Immobile è un giocatore molto importante a cui abbiamo pensato subito quando si doveva prevedere una strategia per rinforzare la squadra in vista di una stagione che presenta tanti impegni e che ha 4 obiettivi da perseguire.

