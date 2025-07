La Notte nel Cuore | anticipazioni del 15 e 20 luglio su Canale 5

Prosegue il successo de La Notte nel Cuore, la nuova dizi turca ambientata nella suggestiva Cappadocia, in onda su Canale 5 in prima serata martedì 15 e domenica 20 luglio alle 21:20. I colpi di scena non mancano, e nelle prossime puntate la tensione raggiungerà livelli altissimi. Ecco tutte le anticipazioni. Anticipazioni martedì 15 luglio: il segreto dei gemelli è sempre più vicino alla verità . Durante una cena a Villa Sansalan, Tahsin è ospite della famiglia quando Esat irrompe furioso per affrontare Nuh. Lo accusa di averlo abbandonato e lo incalza a rivelare la sua vera identità . Messo alle strette, Nuh si rivolge a Sumru, che però sviene improvvisamente, battendo la testa. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it