La polizia del Regno Unito stanno indagando sulle cause di un incidente aereo avvenuto domenica 13 luglio all’aeroporto di Londra Southend, che si trova a circa 70 km dalla capitale inglese. Un piccolo aereo si è schiantato poco dopo il decollo all’aeroporto dell’Essex che è stato chiuso fino a nuovo ordine. Non sono state fornite informazioni su eventuali vittime. L’aereo, gestito dalla Zeusch Aviation nei Paesi Bassi, aveva volato da Atene, in Grecia, a Pola, in Croazia, domenica prima di dirigersi a Southend. I media britannici hanno dichiarato che l’incidente ha coinvolto un Beechcraft B200 Super King Air dotato di sistemi medici per il trasporto di pazienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, piccolo aereo si schianta dopo il decollo: i resti del velivolo