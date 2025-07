Cocchi svariate richieste | anche in Serie A Inter di fronte a una scelta!

Matteo Cocchi è uno dei gioiellini della Primavera aggregati in Prima Squadra. Per lui stanno arrivando offerte plurime e interessanti e l’Inter è impegnata nelle valutazioni. VALUTAZIONI – Quello della Prima Squadra non è l’unico progetto a cui sta lavorando la dirigenza nerazzurra in questi mesi. Tanto del futuro dell’Inter, infatti, passa anche dal settore giovanile e dalla nuovissima squadra dell’Under-23. È in questo scenario che si inserisce Matteo Cocchi, giovane difensore della Primavera nerazzurra, che ha esordito in Champions League nella gara contro il Feyenoord, col gruppo di Simone Inzaghi, lo scorso marzo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cocchi, svariate richieste: anche in Serie A. Inter di fronte a una scelta!

In questa notizia si parla di: inter - cocchi - svariate - richieste

LIVE Cesena-Inter Primavera 0-0: inizia la ripresa, dentro Cocchi! - Inizia il Live di Cesena-Inter Primavera: trentottesima ed ultima giornata del campionato. Si gioca al Centro Sportivo Romagna, come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.

LIVE Inter-Sassuolo Primavera 1-1: Cocchi disegna, Alexiou gol! - Inizia il Live di Inter-Sassuolo Primavera, partita valida per la semifinale scudetto. Si gioca a partire dalle ore 20:30 al Viola Park di Firenze, come di consueto segui la cronaca testuale con noi di Inter-News.

Inter Sassuolo Primavera 1-1 LIVE: traversa di Cocchi - di Marco Blasi Inter Sassuolo Primavera LIVE: cronaca, tabellino e risultato della semifinale Scudetto in programma alle 20:30.

300.00 euro per convincere Sabatini a cedere Cocchi, Berenbruch bocciato dalle lombarde: storia e futuro dei due esordienti dell’Inter; Cocchi, svariate richieste: anche in Serie A. Inter di fronte a una scelta!; Inter, agente di Donnarumma in sede: c’è anche un altro nome.

Raiola in sede Inter, ma non per Donnarumma: "Hanno già un portiere, discorso mai partito. Tante richieste per Cocchi" - Il noto procuratore presente nella sede dei nerazzurri, ma ribadisce che il nome di Gigio non è sul tavolo dei discorsi a differenza di quello di altri giovani Vincenzo Raiola nella sede dell' Inter, ... Da calciomercato.com

VIDEO - Raiola: "Stiamo lavorando per l'U23. Cocchi ha tante richieste che stiamo valutando". Su Donnarumma... - Breve meeting in casa Inter tra la dirigenza nerazzurra e il procuratore Enzo Raiola che ha appena lasciato l'HQ interista di Viale della Liberazione. Scrive msn.com