Bologna, 14 luglio 2025 - Arriva dalla Germania, ma non è Gabriele Procida in via di definizione con il Real, la nuova ala piccola della Virtus. Dopo aver a lungo corteggiato l’italiano ex Alba Berlino, la V Nere ha puntato tutto, firmando un giocatore molto interessante, come Karim Jallow. Ala di 198 cm, Jallow ha iniziato la sua carriera al Bayern Monaco e fino alla scorsa stagione ha sempre militato in Germania, dove negli ultimi 4 anni ha vestito la maglia di Ulm, vincendo anche un titolo nazionale nel 2023. Con gli “Orange” ha chiuso l’ultima stagione con quasi 12 punti di media, saliti a 14 nei playoff, conditi anche da 6 rimbalzi di media a partita ed è stato uno dei punti fermi della squadra di Ulm anche in EuroCup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, ecco Karim Jallow