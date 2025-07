Minacce a Saviano confermata condanna a 18 mesi per il boss Bidognetti

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a un anno e sei mesi per Francesco Bidognetti, boss del clan dei Casalesi, per le minacce rivolte nel 2008 durante il processo ‘ Spartacus ‘ a Napoli allo scrittore Roberto Saviano, alla giornalista Rosaria Capacchione e a un magistrato. Le minacce di Bidognetti a Saviano e Capacchione. La vicenda si riferisce a un episodio avvenuto in aula, quando Bidognetti (imputato per associazione mafiosa), cercò di intimidire con dichiarazioni gravemente minacciose, aggravate dal metodo mafioso. Già nel maggio 2021 il tribunale di primo grado aveva riconosciuto la gravità del gesto, inquadrandolo come un tentativo di influenzare il processo attraverso l’intimidazione mafiosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Minacce a Saviano, confermata condanna a 18 mesi per il boss Bidognetti

Minacce a Saviano e Capacchione: confermate le condanne per Bidognetti e Santonastaso - ROMA, 14 LUGLIO 2025 – La Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne nei confronti del boss Francesco Bidognetti e dell’avvocato Michele Santonastaso per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione.

Minacce a Capacchione e Saviano, confermate le condanne per il boss Bidognetti e l’avvocato Santonastaso - La giornalista e lo scrittore, entrambi sotto scorta da anni, furono minacciati durante il processo "Spartacus" nel 2008.

Confermata in appello la condanna a Francesco Bidognetti, il capoclan che ha minacciato Saviano e Capacchione - La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l'avvocato Michele Santonastaso nell'ambito del processo ... Si legge su huffingtonpost.it

