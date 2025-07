Acerbi Inter può essere lui la chiave per il grande colpo in difesa | messaggio chiaro dai nerazzurri cosa succede

Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter si prepara a una fase importante del proprio mercato, dove le cessioni saranno determinanti per sbloccare nuovi ingressi. Come riportato da Il Giorno, nel reparto difensivo il nome più vicino all’uscita è quello di Francesco Acerbi, centrale classe 1988 reduce da una stagione tra alti e bassi. L’ex Lazio ha rappresentato un punto fermo nelle ultime due stagioni, ma l’età e l’ingaggio pesante lo rendono il primo indiziato a lasciare Milano per fare spazio a un nuovo innesto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi Inter, può essere lui la chiave per il grande colpo in difesa: messaggio chiaro dai nerazzurri, cosa succede

In questa notizia si parla di: inter - acerbi - essere - chiave

Inter-Barcellona, escono prima del gol di Acerbi? Beffa incredibile per questi tifosi - A un passo dalla fine del match di Champions League, quando in molti hanno pensato che Inter-Barcellona sarebbe finita 2-3, qualche tifoso deluso ha deciso di lasciare San Siro prima del termine della partita.

Inter-Barcellona, Inigo Martinez sputa ad Acerbi dopo il gol del 2-0 – Video - (Adnkronos) – Brutto episodio nella semifinale di Champions tra Inter e Barcellona. Nel primo tempo di San Siro, dopo il gol del raddoppio segnato da Calhanoglu su rigore, al minuto 46?, Inigo Martinez ha sputato a Francesco Acerbi e il clima della partita è diventato rovente.

Inter Barcellona, è già polemica sui social! Braccio di Acerbi e i blaugrana reclamano il rigore. Il VIDEO dell’intervento e il motivo della decisione - Inter Barcellona, è già polemica sui social! Braccio di Acerbi e i blaugrana reclamano il rigore. Il VIDEO dell’intervento e il motivo della decisione Si infiamma Inter Barcellona con i blaugrana che hanno chiesto un calcio di rigore per un tocco col braccio di Acerbi in area di rigore.

Corriere dello Sport: “Il nome nuovo sulla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco è quello di Loïs Openda. La vera chiave per sbloccare l’operazione si chiama Mehdi Taremi. Per Openda il nodo rischia di essere il prezzo del suo cartellino. L’Inter, probabilmente, Vai su Facebook

Inter-Acerbi, futuro in bilico e aria d’addio: tensioni interne, cambio d'allenatore e contratto, la verità sulla clausola e l'Al Hilal di Inzaghi; Inter, Inzaghi: da Lautaro a Dumfries, la gestione dei giocatori chiave in vista delle prossime sfide; La chiave dell'Inter? I suoi vecchietti: così Inzaghi fa la storia con i fedelissimi over 35.

Acerbi rompe con l’Inter: sostituito a sorpresa per Chivu - Dopo essere stato uno degli uomini chiave della formazione di Simone Inzaghi, Francesco Acerbi potrebbe essere scaricato dall'Inter. calciomercato.it scrive

Acerbi verso l’addio, Chivu ha le idee chiare: svolta Inter, Oaktree approva - L'Inter di Cristian Chivu potrebbe separarsi da un elemento chiave nelle prossime settimane. Come scrive spaziointer.it