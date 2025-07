Ricerca | con enLIGHT una piattaforma ottica per controllare i farmaci antidiabete

Pisa, 14 luglio 2025 – Valutare con precisione la composizione e la tenuta dei farmaci, in particolare di quelli contro il diabete, per migliorarne la stabilitĂ , la biodisponibilitĂ e l’efficacia terapeutica. È l’obiettivo del progetto enLIGHT del professor Francesco Cardarelli, della Scuola Normale Superiore, che ha ricevuto un finanziamento europeo “Proof of Concept”: un’opportunitĂ riservata ai ricercatori giĂ vincitori di un premio ERC per esplorare il potenziale innovativo delle loro scoperte e valutarne la fattibilitĂ commerciale e l’impatto sociale. “Vogliamo sviluppare una tecnologia ottica innovativa che consenta l’analisi rapida, quantitativa e non invasiva dello stato fisico, dell’efficienza di incapsulamento e della stabilitĂ di farmaci nanoformulati – spiega Cardarelli, professore di Fisica per le scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

