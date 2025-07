Pomigliano d’Arco oltre 200 partecipanti alla terza tappa di Incroci di Comunità

POMIGLIANO D’ARCO, 14 LUGLIO – Sono state oltre 200 le persone presenti, tra famiglie, operatori del sociale, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, alla terza tappa del format “Incroci di comunitĂ . Connessioni di vita”, svoltosi nel seicentesco Palazzo Pranzataro a Pomigliano d’Arco. L’iniziativa, promossa dall’Ambito territoriale N25 e dal Comune di Pomigliano d’Arco, ha l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale, promuovendo una cultura della comunitĂ basata su inclusione, ascolto e prossimitĂ . Grande soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, Domenico Leone, il quale ha sottolineato come Palazzo Pranzataro stia assumendo un ruolo centrale nella vita della cittĂ : “Grazie alla collaborazione tra Terzo Settore e professionisti del sociale, questo luogo è ormai un punto di riferimento per le attivitĂ culturali, inclusive e comunitarie di Pomigliano d’Arco”. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano d’Arco, oltre 200 partecipanti alla terza tappa di “Incroci di Comunità ”

