Viale Carducci scontro tra auto e scooter | ferito un ragazzo

Incidente stradale nel controviale Carducci intorno alle 15 di oggi, lunedì 14 luglio, dove un ragazzo a bordo di uno scooter si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il minorenne è stato sbalzato dal mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs di Ardenza che, di ritorno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Il ragazzo era in sella al motorino con la fidanzata, 17 anni, soccorsa con dolori alla schiena. Illeso il ventenne alla guida della macchina di Stefano Taglione Vai su Facebook

