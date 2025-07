Esame da avvocato il Tar annulla la bocciatura | Il voto numerico non è sufficiente

Non basta un giudizio con un semplice numero per giustificare una bocciatura: per questa ragione il Tar del Piemonte permetterĂ a una aspirante avvocata di ripetere l’esame di abilitazione alla professione forense. La giovane aveva sostenuto la prova scritta a Firenze e la sottocommissione le aveva assegnato il voto 15 (su 30), non sufficiente per l’ammissione agli orali. I giudici hanno però. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Esame da avvocato, il Tar annulla la bocciatura: “Il voto numerico non è sufficiente”

