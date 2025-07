Referendum abrogativo sugli oneri di sistema | al via la raccolta firme presentazione ufficiale al Consiglio Regionale della Campania

Si è tenuta, presso il Consiglio Regionale della Campania, la conferenza stampa di presentazione dell’avvio ufficiale della raccolta firme a sostegno del Referendum abrogativo degli oneri di sistema, promosso dall’Associazione Energia Per Tutti. L’iniziativa mira a portare all’attenzione dell’opinione pubblica una questione cruciale per cittadini e imprese: gli oneri di sistema nelle bollette energetiche, ovvero . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Referendum abrogativo sugli oneri di sistema: al via la raccolta firme, presentazione ufficiale al Consiglio Regionale della Campania

In questa notizia si parla di: oneri - sistema - referendum - abrogativo

Oneri di sistema nelle bollette, le ragioni di chi chiede un referendum per spostarli alla fiscalitĂ generale - Un referendum abrogativo per eliminare definitivamente dalle bollette elettriche gli oneri di sistema, quei costi fissi che si aggiungono a quelli relativi agli effettivi consumi.

Oneri di sistema: al via la raccolta firme per il referendum abrogativo; Bollette, Nappi (Lega) lancia il referendum per abolire gli oneri di sistema; Bolletta elettrica, promosso referendum contro oneri di sistema.

Referendum abrogativo sugli oneri di sistema: al via la raccolta firme, presentazione ufficiale al Consiglio Regionale della Campania - Si è tenuta, presso il Consiglio Regionale della Campania, la conferenza stampa di presentazione dell’avvio ufficiale della raccolta firme a sostegno del ... Come scrive 2anews.it

Bollette, Nappi (Lega) lancia il referendum per abolire gli oneri di sistema - Il consigliere regionale della Lega Severino Nappi ha lanciato la raccolta di firme a sostegno del referendum abrogativo degli “oneri di sistema”, promossa dall’Associazione “Energia Per Tutti”. Scrive rainews.it